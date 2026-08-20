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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حج الجمعيات 2027.. بدء التقديم حتى 31 أغسطس وشروط جديدة لكبار السن

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج استقبال طلبات التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2027، وسط مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التقديم، والتي تتضمن إتاحة التقدم لأفراد الأسرة في طلب واحد، إلى جانب إجراءات خاصة لكبار السن، وضوابط تتعلق بالحالة الصحية للمتقدمين.

فتح باب التقديم لحج الجمعيات 2027

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2027 بدأ أمس الثلاثاء، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وأوضح أن الأسرة يمكنها التقدم لأداء فريضة الحج من خلال طلب واحد، بما يتيح إدراج أفراد الأسرة الراغبين في الحج ضمن استمارة موحدة، ويسهم في تسهيل إجراءات التقديم.

التقديم من أي محافظة

وأشار عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية غير ملزمين بالتقديم من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح أنه يمكن للمواطن تقديم طلبه من أي محافظة، دون التقيد بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يتيح مرونة أكبر أمام الراغبين في التقديم لموسم الحج المقبل.

شروط التقديم في حج الجمعيات 2027

وشدد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج على ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية في المتقدمين، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2027.

مرافق إلزامي لمن تجاوز 75 عامًا

وأوضح عبد الموجود أن المتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا يشترط وجود مرافق معهم، وذلك في إطار مراعاة احتياجات كبار السن خلال السفر وأداء مناسك الحج.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الدعم والمساعدة اللازمة لكبار السن، خاصة أن أداء المناسك يتطلب مجهودًا بدنيًا وقدرة على الحركة والتنقل بين المشاعر المقدسة.

فئات صحية ممنوعة من أداء مناسك الحج

وتتضمن ضوابط موسم حج الجمعيات الأهلية أيضًا إجراءات خاصة بالحالة الصحية للمتقدمين، حيث توجد بعض الحالات المرضية التي لا يُسمح لها بأداء مناسك الحج، نظرًا للمخاطر الصحية التي قد تتعرض لها أثناء أداء المناسك.

وأوضح عبد الموجود أن الفئات التي تشملها هذه الضوابط تتضمن أصحاب السمنة المفرطة، والحالات المتأخرة من مرضى السرطان، ومرضى الفشل الكلوي الذين تستلزم حالتهم إجراء جلسات غسيل كلوي بصورة منتظمة، إلى جانب المصابين بتليف الرئة وبعض الأمراض المزمنة.

ضوابط لضمان سلامة الحجاج

وتأتي الضوابط الصحية ضمن الإجراءات المنظمة لموسم الحج، بهدف التأكد من قدرة المتقدمين على تحمل المشقة والمجهود المصاحب لأداء المناسك، والحد من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الحجاج.

وأكدت المؤسسة أن تنظيم عملية التقديم ووضع ضوابط واضحة للفئات العمرية والحالات الصحية يستهدف في المقام الأول الحفاظ على سلامة الحجاج وتوفير أفضل الظروف الممكنة لأداء المناسك.

الموعد النهائي للتقديم

ويستمر استقبال طلبات التقديم في حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 حتى 31 أغسطس الجاري، مع ضرورة استيفاء المتقدم للشروط والضوابط المحددة، وتقديم البيانات المطلوبة بصورة صحيحة خلال فترة التقديم.

موسم حج الجمعيات الأهلية المؤسسة القومية لتيسير الحج التقديم لحج الجمعيات 2027

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