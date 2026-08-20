وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية، مشددًا على رفض مصر أي مساس بحرية الملاحة في البحر الأحمر أو التهديدات التي تؤثر على حركة السفن.

وقال عبد العاطي إن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة له، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين هذه الدول بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما من الممرات البحرية الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بحركة التجارة العالمية.

وأكد أهمية استمرار التنسيق والجهود المشتركة لضمان حرية الملاحة، مع رفض أي تحركات من شأنها تهديد أمن الممرات البحرية أو فرض ترتيبات خارج إطار الدول المطلة على البحر الأحمر.