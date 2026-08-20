وزير الخارجية العماني: المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن فصله عن استقرار أمن المنطقة

أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي أنه لا يمكن فصل المرور الآمن في مضيق هرمز عن أمن وازدهار المنطقة بأكملها.

وقال البوسعيدي في تصريحات له : موقفنا ثابت فيما يتعلق بالتزامنا بأمن الملاحة البحرية، والقانون الدولي، ومنع التصعيد والمواجهات الإضافية".



وفي وقت سابق ؛ أشار وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إلى الاتفاقية التي تُصاغ مع إيران بشأن المرور عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن عمان "ملتزمة بضمان الملاحة الآمنة والحرة في مضيق هرمز للجميع.



وأضاف انه يجب أن تبقى جميع التفاهمات المتعلقة بالمضيق ضمن إطار القانون الدولي.

وتابع وزير الخارجية العماني قائلا: نحن ملتزمون باتفاقية قانون البحار، وهناك اتفاق مع إيران على أن أي ترتيب لن يكون خارج نطاقها، لا تؤيد عُمان فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع التزامها بقواعد القانون الدولي".