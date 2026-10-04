قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى
مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية
محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم
«مأذون السعادة» و«الفرفوش».. نقيب المأذونين يحذر من تحويل عقد القران إلى تريند
في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة
خالد عباس: العاصمة الجديدة الوجهة الأولى خليجيًا للاستثمار وشراء الوحدات
5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح
كم تبلغ استثمارات العاصمة الإدارية خلال 10 سنوات؟.. خالد عباس يجيب
كريس رايت: ترامب حازم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي
رئيس العاصمة الإدارية: بيع 17 ألف فدان لنحو 500 مطور.. ولم يتبقَ سوى 25 مليون متر من أراضي المرحلة الأولى
قرار جديد من معتمد جمال للاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الشرقية إنبي
جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر وديا بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كم تبلغ استثمارات العاصمة الإدارية خلال 10 سنوات؟.. خالد عباس يجيب

خالد عباس
خالد عباس
محمود زيدان

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إجمالي استثمارات الشركة على مدار السنوات العشر الماضية تجاوز نحو 200 مليار جنيه، ووصل إلى حوالي 220 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم يشمل الاستثمارات في البنية الأساسية وبعض المنشآت والاستثمارات الأخرى التي نفذتها الشركة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه الاستثمارات جاءت من عوائد الشركة، مؤكدًا أن ما جرى وضعه في البداية كان رأس المال، وأنه بعد ذلك لم يضف أي من الشركاء، بما في ذلك الوزارة، أي أموال جديدة، بل كانت الشركة تعيد استثمار أرباحها بقرارات تصدر عن الجمعية العمومية، من خلال زيادة رأس المال وإعادة استثمار الأموال داخل الشركة.

وأوضح أن الدولة ساهمت في البداية برأس مال، وأن رأس المال كان يبلغ 8.5 مليار جنيه، موضحًا أن ذلك تم مثل أي شركة، سواء من خلال مساهمة أحد الشركاء بالأرض أو مساهمة شريك آخر برأس المال.

 وأكد أن الشركة لم تحصل بعد ذلك على تمويل إضافي من الشركاء، وإنما اعتمدت على عوائدها وأرباحها في تمويل استثماراتها.

وأشار إلى أن الشركة لا تنظر إلى استثماراتها باعتبارها مجرد أرقام حالية، موضحًا أنه إذا جرى تقييم الاستثمارات والأصول التي تم تنفيذها قبل التحديات الاقتصادية، فإنه يعتقد أن قيمتها اليوم قد تتجاوز 700 أو 800 مليار جنيه، وربما تقترب من تريليون جنيه. 

وواصل، أن هذه الأصول في النهاية ملك للدولة وليست ملكًا لشخص أو جهة خاصة، وأن الشركة عملت على تعظيم العوائد التي تعود إلى الدولة من خلال تنمية هذه الأصول والاستثمارات.

خالد عباس الإسكان العاصمة الإدارية الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

قمة الزمالك والأهلي

القمة 133.. دوري أبطال أوروبا يضع اتحاد الكرة في مأزق بلقاء الزمالك والأهلي

ترشيحاتنا

مايان السيد

من باريس.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

لعبة مسرطنة

تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد