ترامب يهدد بقصف سلطنة عُمان إذا عرقلت تحركات واشنطن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف سلطنة عُمان إذا تدخلت بما يعرقل تحركات الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» اليوم الاثنين، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالحرب مع إيران ومصير مضيق هرمز.

وقال ترامب، إنه إذا وقفت عُمان في طريق الولايات المتحدة، فإن واشنطن سترد عسكريًا، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي قد تدفعه إلى تنفيذ هذا التهديد.

وفي السياق ذاته، كشف ترامب عن وجود قناة اتصال خلفية بين الولايات المتحدة ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن واشنطن تتحدث مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري.

يأتي ذلك رغم نفي مسؤولين إيرانيين وجود مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي ، أنه ليس في عجلة من أمره بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تضع جدولًا زمنيًا محددًا لإنهاء المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات إيرانية وعُمانية بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط مساعٍ للتوصل إلى ترتيبات بشأن حركة السفن في المنطقة.

وتزيد تصريحات ترامب من حدة التوتر الإقليمي، خصوصًا في ظل الدور الذي لطالما لعبته عُمان كوسيط في الاتصالات بين واشنطن وطهران، بينما تظل التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومضيق هرمز من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.