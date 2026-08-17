محتال ينتحل شخصية كبيرة موظفي ترامب ويخدع رئيس الوزراء البريطاني الجديد| إيه الحكاية

وقع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، ضحيةً لمحتال انتحل شخصية سوزي ويلز، رئيسة موظفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوهمه بأنه على تواصل معها.

أفادت بذلك وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، وبحسب التقارير، تبادل بورنهام رسائل مع شخص عرّف نفسه باسم ويلز، وكان على اتصال به، إلا أن هذا التواصل انقطع عندما بدأت الشكوك تحوم حول هوية الشخص الآخر.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ، أنه "على حد علمنا" لم تُرسل أي رسائل "ذات أهمية"، وأنه تم إبلاغ السلطات المختصة على الفور بالنشاط المشبوه.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، الذي كان أول من كشف عن هذه القضية، لم يتبادل الطرفان سوى "بضع رسائل"، وكانت جميعها رسائل نصية.