ترامب: إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا ما قاله مرات عدة، على منصة تروث سوشيال، بأن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال.

وأكد على أن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تملك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان.



من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الأحد، ‌أن زيارته مؤخراً لحاملة ​الطائرات ⁠الأمريكية إبراهام لينكولن كانت «ملهمة»، مشيداً بـ«صمود» ‌طاقمها بعد ورود ‌تقارير عن مخاوف بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متنها.

وذكر مشرعون ديمقراطيون، أن الحاملة لم يتسن ‌لها الرسو في أي ميناء منذ أكثر من 200 ⁠يوم وهي فترة غير مسبوقة في العصر الحديث للبقاء لأيام متواصلة في عرض البحر، وطالب المشرعون بإجابات بعد أن أثارت أسر البحارة مخاوف من تدهور الأوضاع على متن لينكولن.

وقال كوبر في ​بيان على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، ‌إن حاملة الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الإحدى عشرة التابعة ⁠للبحرية، مشيداً بقادة الحاملة لإعطائهم الأولوية للصحة النفسية، وقدرة الطاقم على الصمود.

وأبحرت لينكولن من ميناء سان دييجو ​في نوفمبر ثم غيرت مسارها صوب الشرق ‌الأوسط لمساندة العمليات العسكرية الأمريكية في حرب إيران.

ويوجد نحو خمسة آلاف بحار وجندي من مشاة البحرية ‌على متن حاملة الطائرات.

وقال ‌وزير الدفاع الأمريكي ⁠بيت هيجسيث قبل أيام، إن التقارير الواردة ‌عن الأوضاع على متن حاملة الطائرات لينكولن «قدمت صورة مغلوطة تماماً» عن الموقف.

وقلل الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب الجمعة من ​المخاوف المتعلقة بطول فترة بقاء الحاملة في المياه، قائلاً إن الفترة «ليست طويلة بما يكفي على الإطلاق».