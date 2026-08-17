الفلبين: تطبيق نظام العمل عن بعد بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين اليوم /الاثنين/، تطبيق نظام العمل عن بعد في العاصمة مانيلا و12 مقاطعة بأنحاء البلاد وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أنه تم اعتماد خطط بديلة تشمل العمل من المنزل وتطبيق ساعات العمل المرنة، فيما تم استثناء الهيئات الصحية ووكالات الطوارئ والتعامل مع الكوارث والخدمات الحيوية من القرار، كما سيتم التحول إلى التعليم عن بعد ببعض المناطق.

وتعرضت الفلبين مؤخرا لإعصاري "لويس" و"مايماي" إلى جانب الرياح الموسمية؛ ما أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 17 آخرين، فيما يقيم 31 ألفا و456 شخصا في مراكز إجلاء مؤقتة.