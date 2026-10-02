إصابة 11 شخصًا إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بالطريق الزراعي في البحيرة

شهد الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، اليوم، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل، وذلك قبل كوبري الكينج في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.

تصادم ميكروباص وسيارة نقل ثقيل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، بالتزامن مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة، حيث خضعوا للفحص الطبي وتلقي الرعاية اللازمة، وتواصل الفرق الطبية التعامل مع الحالات المصابة وفقًا لدرجة إصابات كل حالة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما جرى رفع آثار التصادم من الطريق لتيسير حركة السيارات ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.