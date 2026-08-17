الحوثيون يطلقون 5 صواريخ على سفينة قرب باب المندب ويستأنفون قصف مدينة المخا

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم أن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب.

استهداف سفينة خشبية بخمسة صواريخ باليستية

وحسب قناة العربية السعودية، استهدفت الميليشيات سفينة خشبية خارج الخدمة منذ أشهر، تعود ملكيتها لأحد التجار، كانت البحرية اليمنية قد ضبطتها بعد استخدامها في تهريب معدات مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح الحوثيين.

كانت السفينة خالية من الحمولة لحظة استهدافها وهي راسية في اللسان البحري بباب المندب بعد تعطل محركها، وكانت تُستخدم لنقل البضائع والمواشي بين الساحل اليمني وسواحل القرن الأفريقي.

وأوضحت المصادر أن 4 صواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر، بينما سقط الصاروخ الخامس في البحر.

تجدد القصف على مدينة المخا

وفي تطور متصل، أفادت قناة "العربية" و"الحدث" بأن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف مدينة المخا، مشيراً إلى سماع دوي انفجارين في شارع الكهرباء عقب تجدد القصف.

يأتي ذلك غداة إعلان القوات الحكومية أن الحوثيين استهدفوا المدينة القريبة من باب المندب بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

كانت الهجمات الحوثية المتكررة خلال الأيام الماضية قد أدت إلى توقف نشاط ميناء المخا الاستراتيجي، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية للميناء، إلى جانب خسائر مادية قُدرت بنحو 16 مليون دولار.

181 عملية عسكرية للقوات الحكومية خلال 24 ساعة

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الأحد، أنها نفذت 181 عملية عسكرية شملت غارات بالطائرات المسيرة وقصفاً صاروخياً استهدف مواقع متعددة للحوثيين.

وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، وتدمير عشرات الآليات التابعة لها في عدة محافظات.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

معارك متفرقة في الجوف وتعز ومأرب

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تجمعات وأوكاراً لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات محافظة الجوف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات للحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز.

في السياق ذاته، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عدداً من القرى في مديرية مقبنة غربي تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا واستهدف الحوثيون مدينة المخا بصاروخين وست طائرات مسيّرة على دفعات متفرقة.

ووجه الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية ضربات دقيقة استهدفت تحركات ومواقع للحوثيين في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الثالثة جنوب محافظة مأرب شرق اليمن، ما أوقع خسائر فادحة في صفوف الميليشيات بالعتاد والأرواح.