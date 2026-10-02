عودة المياه بعد إصلاح خط الـ1000 بالمدابغ في الفيوم.. وإعادة تأهيل الطرق المتضررة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 1000 مم، الذي تعرّض لكسر مفاجئ بمنطقة المدابغ قبل يومين، ما تسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه وغمر عدد من المنازل والمحال التجارية بالمنطقة.

وأكدت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وبدء فتح المياه تباعًا للمناطق التي تأثرت بانقطاع الخدمة نتيجة الكسر، مع متابعة انتظام الضغوط ووصول المياه إلى المواطنين بصورة تدريجية.



استجابة سريعة لاستغاثات الأهالي

وكانت منطقة المدابغ قد شهدت تدفقًا كبيرًا للمياه عقب كسر الخط، ما أدى إلى غمر عدد من المنازل والمحال، وسط استغاثات وصرخات الأهالي، قبل أن تتحرك فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الكسر وتبدأ أعمال الإصلاح بعد ساعات قليلة من وقوع العطل.



المحافظ ومدير الأمن يتابعان الموقف

وتابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، واللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، أعمال التعامل مع الموقف ميدانيًا، ووجّها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء آثار الكسر، ومتابعة الأسر التي تضررت منازلها بسبب غمر المياه كما جرى العمل على توفير أماكن بديلة للأسر المتضررة، إلى جانب التعامل مع الآثار الناتجة عن تدفق المياه بالمنطقة.



إعادة تأهيل الطرق المتضررة

وبالتوازي مع إصلاح خط المياه، جرى الانتهاء من أعمال إصلاح وتأهيل الطرق التي تأثرت نتيجة تدفق المياه وغمرها، تمهيدًا لعودة الحركة إلى طبيعتها بالمنطقة، مع استمرار المتابعة للتأكد من استقرار الأوضاع وعودة الخدمات بصورة كاملة.