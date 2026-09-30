الحبس 3 سنوات للسائق وسنة للتباع في واقعة مصرع محام بالفيوم

قضت محكمة جنح بندر الفيوم برئاسة المستشار علي مجاور بمعاقبة سائق سيارة نقل ثقيل تريلا بالحبس لمدة 3 سنوات، وتباع السيارة بالحبس لمدة سنة وذلك على خلفية اتهامهما في واقعة انقلاب السيارة النقل على سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع محام بمحافظة الفيوم.



تفاصيل الحكم في واقعة مصرع محام بالفيوم

وجاء الحكم بعد استكمال إجراءات المحاكمة والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى السائق والتباع على خلفية الحادث الذي انتهى بمصرع المحامي إثر انقلاب سيارة النقل الثقيل على سيارة ملاكي وواصلت المحكمة نظر القضية خلال الجلسات السابقة إذ استمعت إلى المرافعات المقدمة من أطراف القضية وناقشت المهندس الفني بمرور الفيوم للوقوف على ملابسات الحادث ومناقشة التقرير الفني الخاص بالواقعة.



مناقشة التقرير الفني خلال جلسات المحاكمة

وشهدت جلسات المحاكمة مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالحادث في إطار نظر الاتهامات الموجهة إلى السائق والتباع والاستماع إلى ما قدمه أطراف القضية من مرافعات بشأن ملابسات الواقعة وجاءت مناقشة المهندس الفني بمرور الفيوم ضمن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لفحص التقرير الفني والتعرف على تفاصيل الحادث الذي أسفر عن مصرع المحامي.



نقيب المحامين بالفيوم يمثل أسرة المجني عليه

وشهدت الجلسات حضور حازم طه نقيب المحامين بالفيوم وإسلام السحلي المحامي ممثلين عن أسرة المجني عليه حيث طالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهمين واستمرت المحكمة في نظر القضية خلال الجلسات السابقة حتى استكمال إجراءات المحاكمة وإصدار حكمها بمعاقبة سائق السيارة النقل الثقيل بالحبس لمدة 3 سنوات وتباع السيارة بالحبس لمدة سنة ويأتي الحكم في إطار الفصل القضائي في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بشأن واقعة انقلاب سيارة النقل على السيارة الملاكي وما ترتب عليها من وفاة المحامي بمحافظة الفيوم.