أهلي بنغازي يتحرك لتعويض فتوح.. ووكيل مصري يبحث عن بديل

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامج «ستاد المحور»، عن تحركات جديدة من جانب مجلس إدارة نادي أهلي بنغازي الليبي، لتعويض فشل صفقة أحمد فتوح، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال خالد الغندور إن مجلس إدارة أهلي بنغازي بدأ رحلة البحث عن ظهير أيسر جديد، بعد تعثر التعاقد مع أحمد فتوح، حيث كلف النادي وكيلا مصريا بالبحث عن بديل للاعب خلال الفترة الحالية، وقبل غلق باب القيد.

وأضاف أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة النادي الليبي للتعاقد مع ظهير أيسر من الدوري الخليجي، وهو الملف الذي كلفت إدارة أهلي بنغازي الوكيل المصري بالبحث عنه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تحركات النادي الليبي في ظل سعيه لحسم صفقة الظهير الأيسر الجديد قبل غلق باب القيد.