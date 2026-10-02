خطيب مسجد البدوي: حفظ الوطن وصيانة أمنه من مسؤولية الإنسان تجاه بلده

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صلاة الجمعة اليوم من رحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ228 لمحافظة الغربية.

أداء صلاة الجمعة

جاء ذلك بحضور اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الغربية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، و خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، وعميد أحمد عز، الأمن الوطني، والعقيد فارس الأشوح، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للتصوف بمصر، والنائب أحمد الجرواني، والنائب طارق المحمدي، والنائب فريد واصل، والنائب محمود الشامي، والنائب عادل عتمان، والنائب عمرو السعيد، إلى جانب وكلاء الوزارات ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والشعبية والإعلاميين والصحفيين.

احتفالات عيد القومي

وتناولت خطبة الجمعة أهمية حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها، والتأكيد على مسؤولية الإنسان تجاه وطنه، وضرورة العمل من أجل رفعته والنهوض به، ودعا وزير الأوقاف لمصر، بأن يحفظ الله وطننا، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق أبنائها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

خطبة مصر

كما تناولت الخطبة مكانة مصر وفضلها، وأهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره باعتباره أساسًا لحماية مقدرات المجتمع ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب التحذير من خطورة الشائعات، والتأكيد على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل تداولها.

وعقب أداء الصلاة، حرص وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تهنئة أهالي المحافظة بالعيد القومي، متمنين للغربية وأبنائها دوام الخير والتقدم، ومؤكدين مواصلة العمل من أجل خدمة المواطنين.