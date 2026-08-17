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القوات الروسية تسيطر على بلدتين في زابوروجيه ودونيتسك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تسيطر على بلدتين في زابوروجيه ودونيتسك

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة أندرييفسكايا أوبشينا في دونيتسك، وبلدة نوفوسولوشينو بمقاطعة زابوروجيه.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات كييف وسيطرت على بلدة نوفوسولوشينو في مقاطعة زابوروجيه".

وأوضح البيان "نتيجةً للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الروسية"، تمت السيطرة على بلدة أندريفسكايا أوبشينا في دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية من وضعها التكتيكي، وتكبدت كييف خسائر تصل إلى 260 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات".

وأفاد البيان بأنه تم هزيمة أفراد و معدات لواءين ميكانيكيين ولواءين محمولين جوًا ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فيليكا تشيرنيتشينا وبيرشي ترافنيا وبيساريفكا وأولانوفو، وخوتين في مقاطعة سومي.

وفي مقاطعة خاركوف، هزمت وحدات من 4 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أليسوفكا، وكازاتشيا لوبان، ونوفوليكساندريفكا، وروبيجنوي، وسفيتليتشنوي.

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم السيطرة على بلدة أندريفسكايا أوبشينا في دونيتسك وتضررت الأفراد و المعدات التابعة لـ 3 ألوية ميكانيكية، ولواء من طراز ياغر ولواء هجومي، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية من الحرس الوطني، في مناطق كراسنوبوديليا، وبيلوزيرسكي، ودوبروبيلليا، وروبيجني في دونيتسك، وأندرونيفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 390 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ غراد متعددة، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب عيار 155 ملم بولندية الصنع، ورادار مضاد للبطاريات".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية و19 مركبة ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم و3 محطات حرب إلكترونية".

وأوضح أن "مجموعة "دنيبر" الروسية، ألحقت خسائر بتشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري في مناطق مستوطنات أوريخوف، وكوشوغوم، ومالوكاتيرينيفكا، ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه ومدينة خيرسون".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، تمكنت من دحر تشكيلات عسكرية تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجوم جبلي، وكتيبة محمولة جوًا، وكتيبة دفاع إقليمي تابعين القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فيسوكويفانوفكا ودروجكوفكا وكراماتورسك وكورتوفكا ونيكونوروفكا، ونيكولايفكا ونيكولايبولي وأوريخوفاتكا وسلافيانسك في دونيتسك، وتكبدت كييف خسائر بلغت 205 جنود، وناقلة جند مدرعة من طراز "فاب" فرنسية الصنع، و29 مركبة، ومدفعًا".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أوضح البيان:"تقدمت وحدات "الشرق" الروسية، إلى عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بالكتائب الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، خسر العدو أكثر من 345 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 سيارات".

وأوضح البيان أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 12 قنبلة موجهة، و4 صواريخ متعددة الإطلاق، من بينها صاروخان من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخان من طراز "فامباير" تشيكيان الصنع، بالإضافة إلى 797 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع وخطوط دفاعية استراتيجية متقدمة، وتمت هزيمة أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".

ووقعت الهزائم بالقرب من بلدات بالاكليا وفيسيلوي وبودليمان في مقاطعة خاركوف، ودونيتسكوي وكريمكي وماياكي وسفياتورسك في دونيتسك.

وأضاف البيان: "بلغت خسائر كييف أكثر من 210 جنود، ومركبة قتالية مدرعة، و18 مركبة، ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد، وقطعة مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وتابع: "تم استهداف ورش تجميع ومستودعات الأنظمة الروبوتية الأرضية والطائرات المسيّرة والقوارب غير المأهولة، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".

كما ألحقت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمراكز الدعم اللوجستي ومرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التابعة لأوكرانيا والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.



 

سيطرت بلدة أندرييفسكايا نوفوسولوشينو

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