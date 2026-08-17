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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ظلام تام يضرب طرابلس ومدن المنطقة الغربية للمرة الثالثة خلال يومين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من مدن المنطقة الغربية إظلاما تاما للمرة الثالثة خلال يومين، في تطور جديد يفاقم أزمة الكهرباء ويزيد الضغوط على الشبكة العامة.

وعاود التيار الكهربائي التدفق تدريجيًا إلى وسط طرابلس، بعد ساعات من الانقطاع الشامل، فيما تواصل أطقم الشركة العامة للكهرباء أعمال التشغيل والتحكم وإعادة التيار إلى مختلف المناطق، وفق خطة تهدف إلى استقرار الشبكة وعودة التغذية بصورة آمنة ومنظمة.

وكانت الشركة قد توقعت عودة الشبكة قبل الفجر، مشيرة إلى نجاحها في إعادة تشغيل أغلب وحدات محطة الرويس، إلى جانب وحدتين بمحطة جنوب طرابلس من أصل خمس وحدات.

وأكدت الشركة استمرار أعمال إصلاح الوحدات المتبقية في محطتي الخمس ومصراتة، موضحة أن الانقطاع الأخير جاء على خلفية اعتداء مواطنين على محطات كهربائية ومحاولات إنهاء برنامج طرح الأحمال بالقوة.

ويأتي ذلك بعد إظلام واسع شهدته المنطقة الغربية ليلة السبت، امتد من طرابلس ومدن الساحل الغربي وصولًا إلى مناطق جبل نفوسة.

وأوضحت الشركة أن انفجارًا وقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية، ما تسبب في خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة، فيما باشرت الفرق الفنية التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

وتواجه منظومة الكهرباء في المنطقة الغربية ضغوطًا متزايدة، بالتزامن مع التوترات الأمنية التي شهدتها مدينة الزاوية خلال الأيام الماضية، حيث تعرضت مواقع حيوية لهجمات بطائرات مسيرة مجهولة المصدر، طالت خزانات وقود ومحطات كهرباء وتحلية مياه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، فيما لم تكشف السلطات الليبية حتى الآن عن هوية منفذيها، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار استهداف المنشآت الحيوية إلى مزيد من الاضطرابات في إمدادات الكهرباء والطاقة بالمنطقة الغربية.

وتؤكد الشركة العامة للكهرباء أن فرقها الفنية تواصل العمل لإعادة التيار تدريجيًا، داعية المواطنين إلى تفهم طبيعة الوضع الفني والأمني الذي تمر به الشبكة.

طرابلس أزمة الكهرباء عودة التغذية محطة الرويس الاضطرابات

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