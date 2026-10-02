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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عنده إيدز وهرب من المستشفى.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة مريض بالغردقة

الداخلية
الداخلية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من القائمين على إدارة أحد المستشفيات بالبحر الأحمر لقيامهم بطرد أحد المرضى خارج المستشفى دون تقديم الرعاية الطبية اللازمه له.

تفاصيل الواقعة 

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة)، وبسؤال شقيقه (صياد - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) قرر أن شقيقه كان يعانى من مرض الإيدز وبعض الأمراض الأخرى ، وسبق حجزه بتاريخ 26/ سبتمبر المنقضى بذات المستشفى "كائن بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة"، وأن مقطع الفيديو تم تصويره فى اليوم التالى لحجزه حال هروبه من المستشفى بمحض إرادته وأنه قام بإعادته للمنزل ، وبتاريخ 28/ سبتمبر المنقضى شعر المذكور بحالة إعياء وحال نقله للمستشفى بسيارة الإسعاف "توفى قبل وصوله"، ونفى قيام إدارة المستشفى بطرد شقيقه أو التقصير معه خلال فترة علاجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مريض ايدز الداخلية الأجهزة الأمنية مصاب بمرض

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