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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخرين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمياه النيل بزفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي "المحلة -زفتي" بمحافظة الغربية، مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة رياح العباسي "نهر النيل" بسبب السرعة الزائدة.

تفاصيل الواقعة 


تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شخصين ونجاة اثنين آخرين من أفراد أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه الرياح العباسي بفرع التيل دمياط بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارىء مستشفي زفتي العام.

ضحايا حادث 


وأفاد شهود عيان بأن سبب وقوع الحادث وانقلاب سيارة ملاكي كام يستقلها الضحايا كانت بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار كاوتشوك بسبب سوء  وتدني خط طريق "زفتي - المحلة" بنطاق دائرة المركز.

وفاة شخصين ونجاة آخرين 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية مصرع شخصين وإصابة آخرين انقلاب سيارة ملاكي نهر النيل زفتي

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