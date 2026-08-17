الدفاع الأوكرانية: تعطل 7 مراكز لوجستية تابعة لإحدى الشركات الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الإثنين، تعطيل 7 من أكبر 10 مراكز لوجستية تابعة لمنصة التجارة الإلكترونية الروسية "وايلدبيريز".

وذكرت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن القوات نفذت هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على منطقة موسكو الليلة الماضية؛ ما أسفر عن تعطل مركز اللوجستيات التابع لشركة "وايلدبيريز" في مجمع كوليدينو الصناعي، إلى جانب مستودعها في مدينة دوموديدوفو التي تقع قرب العاصمة موسكو.

يذكر أن مرفق كوليدينو هو أكبر مستودع لـ"وايلدبيريز" من حيث المساحة، حيث يمتد على مساحة 250 ألف متر مربع.

وقد أفادت تقارير سابقة باشتعال النيران في مجمع كوليدينو الصناعي بمدينة بودولسك في منطقة موسكو عقب هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية.