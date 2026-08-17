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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوشنر في مكتب نتنياهو.. تحركات أمريكية لدفع تنفيذ جميع عناصر خطة السلام في غزة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

بدأ جاريد كوشنر مبعوث واشنطن وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الاثنين/ ، اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة .

وقال مسؤول مطلع لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن كوشنر انضم في مكتب نتنياهو إلى المبعوثين الكبار في "مجلس السلام" بشأن غزة، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ولم يتضح على الفور من سيشارك أيضًا من الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يعمل فيه مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة على المضي قدماً في خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، والتي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها، لكن نتنياهو رفضها علناً، في إصرار منه على أن تنزع الحركة سلاحها بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.

وأشار المسؤول إلى أن هذا الاجتماع لا يهدف إلى الحصول على توقيع إسرائيل على الخطة المكونة من 15 نقطة، بل يركز على "المضي قدماً في جميع عناصر الخطة".

مبعوث واشنطن ترامب اجتماعه نتنياهو

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