بورسعيد.. تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد حملاتها الميدانية وأعمال التطوير بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف التواجد الميداني ومواصلة جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة النظافة العامة، والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات

مدينة بورفؤاد | متابعة ميدانية مكثفة لأعمال النظافة بمساكن الحزب الوطني

في إطار خطة الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات اليومية، تفقدت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، محيط مساكن الحزب الوطني، لمتابعة نتائج حملات النظافة ورفع المخلفات خلال الورديات الصباحية والمسائية.

تكثيف أعمال النظافة: متابعة تنفيذ خطة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والتي تشمل تكثيف أعمال الجمع والكنس ورفع التراكمات، وزيادة معدلات التشغيل والدفع بالمعدات والعمالة اللازمة.

متابعة مستمرة:

التأكيد على استدامة التحسن في مستوى النظافة من خلال المتابعة اليومية وتقييم معدلات الأداء وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن في الشارع، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية وعدم التهاون مع أي تقصير، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حي الشرق | استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالكورنيش والشاطئ

بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، واصلت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة أعمال النظافة ورفع كفاءة الكورنيش والشاطئ بنطاق الحي، خلال الفترة الصباحية، للحفاظ على الواجهة الساحلية والمناطق السياحية والترفيهية.

أعمال ميدانية:

تنفيذ أعمال النظافة بالكورنيش الساحلي ورفع مخلفات القمامة من الشاطئ والتخلص منها بصورة آمنة.

الحفاظ على المظهر الحضاري: استمرار جهود النظافة اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على نظافة الشاطئ والكورنيش، بما يوفر بيئة نظيفة للمواطنين ورواد الشاطئ.

حي العرب | أعمال لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بشارع طرح البحر

في إطار توجيهات محافظ بورسعيد، ومتابعة المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، تتواصل أعمال الصرف الصحي بشارع طرح البحر، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين كفاءة شبكات المرافق الحيوية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نطاق الأعمال:

تشمل الأعمال المنطقة أمام نقابة المحامين، مرورًا بالمنطقة أمام جامع الشاطئ، وصولًا إلى مطعم العيوطي.

متابعة ميدانية:

تواصل رئاسة حي العرب متابعة الأعمال الجارية على الطبيعة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة المطلوبة من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.

حي المناخ | حملات مكثفة بشارع الناصر لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبتكليفات ومتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، واصلت الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية حملاتها الميدانية المكثفة بشارع الناصر، للتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات.

إزالة المخالفات:

رفع الإشغالات والفروشات المخالفة والتصدي للباعة الجائلين، ومتابعة التزام أصحاب المحال والأكشاك بالمساحات القانونية المقررة.

إعادة الانضباط:

تكثيف التحركات الميدانية على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وحماية حق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة.

حي الزهور | حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة تعاونيات الجيزة

تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وبمتابعة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، قاد رئيس الحي حملة مكبرة بمنطقة تعاونيات الجيزة السكنية، لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى الشوارع، استجابة لشكاوى المواطنين.

نتائج الحملة:

مصادرة استاندات حديد وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات، مع التنبيه على المخالفين بعدم تكرار التعدي على حرم الطريق.

تطبيق القانون:

التأكيد على استمرار الحملات الموسعة لتشمل مختلف مناطق الحي، ومناشدة أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين الالتزام بالمساحات القانونية واحترام حق المواطنين في أرصفة خالية من المعوقات، مع عدم التهاون مع المخالفين.

حي الضواحي | تحركات ميدانية مكثفة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بمنطقة الإسراء

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، جهود رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمنطقة الإسراء، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري.

دعم بالمعدات الثقيلة:

الدفع باللوادر وسيارات النقل والمعدات اللازمة لتجريف تجمعات القمامة ورفع كتل المخلفات، ضمن خطة الاستجابة السريعة للملاحظات البيئية.

متابعة ميدانية:

تواجد رئيس الحي بموقع الأعمال لمتابعة جهود فرق النظافة والتأكد من إزالة تجمعات القمامة والمخلفات، مع استمرار المتابعة بمختلف المناطق لحين الانتهاء من الأعمال وتحقيق المستوى المستهدف من النظافة.

وأكد رئيس الحي استمرار التحركات الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع الشكاوى والملاحظات البيئية، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للأهالي.

حي الجنوب | إزالة منزل تحت الإنشاء بمنطقة غربي ترعة أم الريش لمواجهة مخالفات البناء

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري، سكرتير عام المحافظة، وبمتابعة الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال إزالة منزل تحت الإنشاء بمنطقة غربي ترعة أم الريش – البلاطة، بنطاق قسم جنوب ثان.

إجراءات تنفيذية:

تنفيذ أعمال الإزالة بمعرفة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب، في إطار جهود التصدي لمخالفات البناء والتعامل مع الأعمال المخالفة.

الحفاظ على الانضباط العمراني: مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء، للحفاظ على التخطيط العمراني والالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء.

حي غرب | دعم المواطنين وتقديم الإرشادات اللازمة لترميم المقابر العائلية ببورسعيد القديمة

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة الحالة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات، تفقدت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، مقابر بورسعيد القديمة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة المحيط العام، والوقوف على احتياجات المنطقة.

تواصل مباشر مع المواطنين: التقت رئيسة الحي بأحد الأطباء الذي يباشر جهودًا ذاتية لترميم وتجميل قبر عائلته المغلق منذ سنوات، واستعرض المواطن استفساراته بشأن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستكمال أعمال الترميم.

تيسير الإجراءات:

وجهت رئيسة الحي المواطن إلى الخطوات والإرشادات اللازمة والجهات المختصة، بما يساعده على استكمال أعمال الصيانة والتطوير وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين، مع الحفاظ على حرمة المقابر والمظهر الحضاري للمناطق التاريخية