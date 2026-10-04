مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية

صرح مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" (B-1) من قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وبحسب صحيفة “وال ستريت جورنال”، فإن ذلك جاء نتيجة مخاوف أمنية تتعلق بمخططات إرهابية محتملة تستهدف المنشأة.

وتشير الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار يمثل تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية؛ إذ كانت الولايات المتحدة تستخدم هذه القاعدة العسكرية- الواقعة شمال غرب لندن- كمركز لشن غارات جوية بواسطة القاذفات.

وكانت القاعدة تضم 12 طائرة من هذا الطراز.

فيما صرح البنتاجون بأن القاذفات الأمريكية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي: كنا على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في قاعدة فيرفورد.

وأضاف المسؤول الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات.

كما شدد البنتاجون على أن القاذفات الأمريكية مستعدة لتنفيذ الضربات العالمية انطلاقا من الأراضي الأمريكية.