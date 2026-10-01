استهداف قاعدة فيرفورد.. الشرطة البريطانية تعتقل مواطنا من أصل إيراني

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب عن اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تورطه في التحضير لأعمال إرهابية، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع في قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وذكرت الشرطة البريطانية أن الرجل، البالغ من العمر 27 عاماً، قد أُلقي القبض عليه في منطقة "وستمنستر" بلندن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية اتهام إيران بالوقوف وراء حادث وقع بالقرب من قاعدة فيرفورد العسكرية في بريطانيا.

ووفقا لنبأـ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أفادت الخارجية الإيرانية بأنها أبلغت السفير البريطاني رفضها لما وصفته بـ«الادعاءات الباطلة» بشأن الحادث، مطالبة الحكومة البريطانية بتقديم توضيح رسمي حول الاتهامات الموجهة إلى طهران.