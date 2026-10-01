إيران تستدعي السفير البريطاني.. اتهامات "فيرفورد" تشعل أزمة جديدة مع لندن

استدعت إيران السفير البريطاني في طهران، هوجو شورتر، إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك في أعقاب توجيه اتهامات لإيران بالوقوف وراء هجوم إرهابي أُحبط استهدف قاعدة "فيرفورد" التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) بأن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية أعرب للسفير -خلال اللقاء- عن "احتجاج إيران الشديد" على "النهج الهدّام المستمر الذي تتبعه الحكومة البريطانية تجاهها".

ووفقاً لنائب الوزير، فإن "الحملة الدعائية البريطانية الأخيرة، التي تثير اتهامات لا أساس لها من الصحة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب تورط بريطانيا في عدوان عسكري ضد الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إتهامات رئيس الوزراء البريطاني بضلوع إيران في الهجوم على قاعدة فيرفورد عبر منصة "إكس" قائلا إن بورنهام "يُضيّع وقته في اتهامات خاطئة" (أو يطرق الباب الخطأ).

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام قد أكد في وقت سابق بأن إيران كانت ضالعة في الحادث الذي وقع يوم الأحد في قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والذي أدى إلى اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.