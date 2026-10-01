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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. ضبط خلية إرهابية في زاهدان ومقتـ.ل 6 من عناصرها

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع لحرس الثورة توجيه ضربة قوية لخلية إرهابية في زاهدان كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية.

وأكدت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة في بيان لها على مقتل 6 من أعضاء الخلية وضبط عدد من العبوات والطرود المتفجرة معهم.

وشدد العلاقات العامة لحرس الثورة إلى إخراج أمريكا من العراق كان نتيجة صمود شعب هذا البلد الغيور في سبيل استقلاله.

وقال أيضا : نهنئ الشعب العراقي الغيور وجبهة المقاومة الإسلامية والمجاهدين الثوريين في العالم الإسلامي بهذا الانتصار التاريخي

وأضاف : الشعب العراقي أثبت بصموده التاريخي أن الإرادة الوطنية هي أقوى سلاح في مواجهة أطماع المستكبرين

وزاد : تغلّب إرادة المقاومة العراقية المناهضة للهيمنة على الاحتلال الأميركي هو صفحة مشرقة في تاريخ حرية شعوب المنطقة

وتابع : يجب على أميركا أن ترحل عن المنطقة وأن تترك إدارة الأمن لشعوبها نفسها

وأردف : أمريكا التي طالما تحدثت بلغة القوة باتت اليوم مرغمة على الانسحاب من أرض العراق التي احتلتها على مدى عقدين.

وختم الحرس الثوري بيانه : هذا الحدث المبارك والتاريخي هو الخطوة الأولى في الثأر لدماء شهداء العراق لا سيما أبو مهدي المهندس.

إيران الحرس الثوري خلية إرهابية العراق قوات التحالف الدولي في العراق

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