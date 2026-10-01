ترامب يفجر مفاجأة: صلة محتملة بين إيران ومحاولة إسقاط طائرة «فلاي دبي»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن إيران على صلة محتملة بمحاولة إسقاط طائرة فلاي دبي التي كانت تحمل على متنها عشرات الإسرائيليين المسافرين من دبي إلى تل أبيب.

ورد الرئيس الأمريكي على أسئلة الصحفيين، حول ما إذا كان مساعد الطيار العماني في رحلة "فلاي دبي" على صلة بإيران، قائلاً: "بناءً على ما أسمعه؛ أقول إن الإجابة هي نعم، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حالياً".

وأكد الرئيس ترامب أن إيران وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا.

وجاء رد ترامب على سؤال أحد الصحفيين خلال إحاطة صحفية حول إيران: “لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، ولن تمتلكها، وهم يوافقون على عدم امتلاكها”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد الرئيس ترامب أن وضع إيران سيء للغاية، واقتصادهم منهار، ويريدون عقد صفقة، لكنني أريدها صفقة حقيقية، مضيفا أن "شن هجمات جديدة على إيران أمر ممكن".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه فيما يتعلق برفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار: "ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم"، مشيرا إلى أن الإيرانيين قدموا عرضا بشأن فتح مضيق هرمز اطلعت على بعض جوانبه وليس كله لكنه ببساطة ليس كافيا.