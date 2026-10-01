مصطفى بكري: تفاصيل هامة في واقعة طائرة «فلاي دبي» بعد مشادة داخل قمرة القيادة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم الأربعاء 30 سبتمبر شهد واقعة خطيرة على متن طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب، مشيرًا إلى تعدد الروايات بشأن ملابسات الحادث، في وقت لا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيله ودوافعه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن الرواية المتداولة تشير إلى وقوع مشادة داخل قمرة القيادة بين قائد الطائرة ومساعده، تطورت إلى اعتداء وطعن، فيما كان على متن الرحلة عدد من أفراد طاقم «فلاي دبي» بصفتهم مسافرين، وتمكنوا بمساعدة عدد من الركاب من التدخل والسيطرة على الموقف.

الهبوط في الأراضي السعودية

وتابع تعرضت الطائرة لهبوط حاد، إذ فقدت نحو 14 ألف قدم من ارتفاعها خلال أقل من 30 ثانية، قبل أن يتمكن الطاقم من استعادة السيطرة عليها والهبوط في الأراضي السعودية.