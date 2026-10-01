مصطفى بكري: الوعي حائط صد يحمي الدولة.. والرئيس السيسي يفتح مساحة للحوار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بلد الرأي العام فيها له وزنه، مشيرا إلى أن الشعب المصري يحب أن يتم مناقشة قضاياه، وهو ما يقوم به الرئيس السيسي في فتح مساحة هامة للحوار.

وقال خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أكد أن تلك الإجتماعات ستتم بشكل دوري، مع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر تتعامل مع العديد من التحديات التي تواجهها.

حائط الصد الذي يحمي الدولة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة حسن إستخدام موارد الدولة وتأمين الجبهة الداخلية، وأكد على أهمية قضية الوعي، لأنه يعتبر حائط الصد الذي يحمي الدولة.



