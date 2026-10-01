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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ذكريات من حرب أكتوبر.. صلاح سلام يروي تفاصيل التواصل مع خلايا سيناء

الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء الأسبق
الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء الأسبق
محمود محسن

استعاد الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء الأسبق، جانبًا من ذكرياته عن أجواء حرب أكتوبر، مؤكدا أن بيانات الحرب كانت تحظى باهتمام واسع من المصريين، الذين اعتادوا التجمع حول أجهزة الراديو لمتابعة آخر التطورات خلال شهر رمضان.

وقال سلام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن تلك اللحظات عززت حالة التكاتف الشعبي، بعدما تحولت بيانات الانتصارات إلى مصدر للأمل والثقة في استعادة الأراضي المصرية، مؤكدًا أن المصريين ظهروا وقتها في حالة من الوحدة والاصطفاف خلف هدف استعادة الأرض.

 قبل اندلاع الحرب

وأشار إلى وجود تواصل، بين عدد من الخلايا الموجودة في سيناء وقيادات المخابرات الحربية قبل اندلاع الحرب في السادس من أكتوبر، مؤكدا أن التواصل كان يتم من خلال رسائل مشفرة عبر أجهزة اللاسلكي، في إطار جهود تهدف إلى المساهمة في إرباك الجبهة الإسرائيلية ودعم العمليات خلال تلك المرحلة.

الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء شمال سيناء حرب أكتوبر الحرب

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