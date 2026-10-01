بوتين: روسيا ستواصل العمل مع أفريقيا من أجل التنمية المشتركة وليس بأسلوب المستعمرين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعمل وستواصل العمل مع أفريقيا، ولكن ليس كما فعل المستعمرون، بل من أجل التنمية المشتركة.

وقال بوتين- خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "نحن نريد العمل مع أفريقيا، ونعمل معها بالفعل، وسنواصل ذلك؛ ليس كما فعل المستعمرون الذين سعوا لتحقيق الأرباح ونهب ثروات القارة، بل بهدف تحقيق التنمية معاً"، مؤكدا أن القارة الإفريقية تمتلك آفاقا واعدة والفئة العمرية الشابة هناك توفر بيئة مثالية وفرصا هائلة للاستثمارات.

وأضاف أن "أهم نقطة أود التأكيد عليها، وهي موضوع نناقشه أنا وزملائي، تتمثل في أن أفريقيا قارة تتمتع بإمكانات هائلة وتزخر بتركيبة سكانية شابة للغاية، وعلاوة على ذلك، فإن هذا العدد السكاني في تزايد مستمر".

وتابع: "بطبيعة الحال، ستسعى جميع الدول الأفريقية لضمان تحسن مستوى معيشة هذا السكان الشباب والمتزايدين عددا. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يفتح آفاقا واسعة للاستثمار والتعاون".

من جهة أخرى.. أكد الرئيس الروسي أن العالم بأسره، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، سيضطر عاجلا أم آجلا للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد، مشيرا إلى أن مسؤولية العالم عن المستقبل المشترك ليست مجرد شعار، مؤكدا أن التكنولوجيا تفتح آفاقًا هائلة لتحسين جودة الحياة لكنها تحمل في طياتها خطر الدمار جراء الصراعات.