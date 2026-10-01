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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل التعاون المشترك

جانب من اجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري
جانب من اجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري
محمد يحيي

عقد  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر البنك، مع آري نعيم مدير قسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد إسهامات المؤسسة في دعم الاقتصاد المصري.


وضم وفد مؤسسة التمويل الدولية، كل من جوخان كونت مدير مجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا، نيفان مرتجي رئيس العمليات الإقليمية لقطاع المؤسسات المالية في إفريقيا، سعد صبره مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، حرص حسن عبد الله  محافظ البنك المركزي على تقديم التهنئة لـ"آري نعيم" بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة.

 

دعم تطوير قطاع البنية التحتية في مصر
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على دعم تطوير قطاع البنية التحتية في مصر، وسبل تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
 

كما تطرق الاجتماع إلى الدور المرتقب لمؤسسة التمويل الدولية في برنامج الطروحات في مصر، بما في ذلك فرص دعم حشد رؤوس الأموال الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.


وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان التزامهما المشترك بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة مواتية للنمو يقودها القطاع الخاص.

محافظ البنك المركزي مؤسسة التمويل الدولية قطاع البنية التحتية الاستثمارات القطاع الخاص الاستثمارات الأجنبية

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