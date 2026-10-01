البنك المركزي يطلق تحذيرات لمنع الاستثمار في المنصات المجهولة

تستمر الحملات التوعوية التي يطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الثقافة المصرفية ومواجهة عمليات الاختراق والقرصنة للحسابات والمحافظ الإلكترونية للعملاء.

قال البنك المركزي المصري في رسالة تحذيرية للعملاء عبر موقع الرسمي و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها؛ إنه ينبغي على العملاء عدم الاستجابة لإغراءات المحتالون من خلال الاستثمار السريع للمدخرات والأموال.

أضاف البنك المركزي المصري قائلا:" لاتنجذب لأوهام الثراء السريع وتضع أموالك في منصات الاستثمار الوهمية، فالخدعة تبدأ بمبالغ قليلة ثم يتم سحبها منك ومكاسب قليلة تحصل عليها في مقابلها".

أوضح البنك المركزي المصري: "دائما ما تننتهي تلك العمليات بالنسب عليك بمبالغ كبيرة".

وأطلق البنك المركزي المصري هاشتاج # معًا_نكافح_الاحتيال