شوبير يكشف مفاجأة بشأن فتوح: اللاعب حسم قراره

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف أحمد فتوح، لاعب الزمالك، ومستقبله مع القلعة البيضاء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن فتوح لديه قرار بشأن مستقبله، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك وعدم قدرة النادي على حسم ملف التجديد في الوقت الحالي، موضحًا أن تركيز الإدارة ينصب على سداد المستحقات المتأخرة وحل الأزمات المالية.

وأضاف شوبير: «فتوح واخد القرار، هيقول للنادي أنا تحت أمرك بس أنا عايز كذا، ومش هبالغ في الطلبات، والزمالك كمان واخد القرار ونفسه يجدد لفتوح الصبح، بس على قد لحافك مد رجليك».