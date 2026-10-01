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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 الأفريقي.. صدامات قوية خارج الديار

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تستعد 4 أندية مصرية هي الزمالك وبيراميدز والأهلي وزد لخوض منافسات دور الـ32 من البطولات الأفريقية وسط تطلعات كبيرة لمواصلة المشوار القاري وحجز مقاعدها في الأدوار المقبلة.

وتخوض الأندية المصرية مواجهات قوية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل حسم بطاقة التأهل خلال لقاء الإياب.

الزمالك أمام الجيش الوطني الرواندي

يبدأ الزمالك مشواره في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الوطني الرواندي حيث يحل الفريق الأبيض ضيفا على منافسه في مباراة الذهاب المقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة 16 أكتوبر المقبل على أحد ملاعب رواندا.

ويتطلع الزمالك إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة بقوة على لقب البطولة القارية.

بيراميدز يصطدم بالمريخ بينتيو

وفي دوري أبطال أفريقيا أيضا يواجه بيراميدز نظيره المريخ بينتيو بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وتقام المباراة يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل في تمام الثالثة والنصف عصرا على استاد جوبا الدولي بالعاصمة جوبا حيث يأمل الفريق المصري في تحقيق نتيجة تساعده على حسم التأهل خلال مباراة الإياب.

الأهلي يفتتح مشواره أمام كيتارا الأوغندي

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 بمواجهة كيتارا الأوغندي ضمن منافسات دور الـ32.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الفريق الأوغندي يوم السبت 17 أكتوبر المقبل في أوغندا، قبل أن يستضيف مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر بحثا عن التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مشواره القاري.

زد في مواجهة عزام يونايتد

أما زد، فيخوض منافسات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة عزام يونايتد التنزاني في اختبار جديد للفريق المصري على الساحة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين زد وعزام يونايتد يوم السبت 17 أكتوبر المقبل على أن يتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الإياب.

الزمالك بيراميدز الأهلي زد منافسات دور الـ32 من البطولات الأفريقية دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية

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