الأدخنة تتصاعد.. حريق بمحيط مطعم شهير بشبرا مصر والحماية المدنية تتدخل

نشب منذ قليل، حريق في محيط مطعم «كبابجي» بمنطقة شبرا مصر، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تفاصيل حريق شبرا

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق في محيط المطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران ومحاصرتها.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما تجري الأجهزة المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.