القمة ودورى الأبطال فى الطريق.. ماذا ينتظر الزمالك خلال شهر أكتوبر؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في موسم 2026-2027 عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط حالة من الترقب بين جماهير القلعة البيضاء، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة على المستويين المحلي والقاري خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويخوض الزمالك عدة مباريات متتالية في فترة زمنية قصيرة، حيث يبدأ مواجهاته بمسابقة كأس عاصمة مصر قبل أن يصطدم بالأهلي في قمة الدوري المصري، ثم يتحول تركيزه إلى دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني مع استمرار ارتباطاته في بطولة الدوري.

الزمالك يبدأ أكتوبر بمواجهة زد

ويستهل الزمالك مبارياته في أكتوبر بمواجهة فريق زد، يوم الأربعاء 7 أكتوبر ضمن منافسات كأس عاصمة مصر في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية بعد فترة التوقف الدولي.

قمة مرتقبة أمام الأهلي

بعد مواجهة زد، سيكون الزمالك على موعد مع واحدة من أبرز مباريات الموسم عندما يلتقي الأهلي يوم الأحد 11 أكتوبر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير خاصة مع رغبة الفريقين في مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الدوري لتكون المواجهة اختبارًا قويًا للزمالك في مشواره المحلي.

الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وعلى المستوى القاري، يبدأ الزمالك مشواره في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي بعدما نجح في تجاوز إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر في رواندا على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أن بعثة الفريق ستغادر القاهرة مساء 12 أكتوبر، على أن تصل إلى العاصمة الرواندية كيجالي فجر اليوم التالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي.

مواجهة بترول أسيوط في الدوري

وبين مباراتي الذهاب والإياب أمام الجيش الرواندي، يخوض الزمالك مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام بترول أسيوط يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة حصد النقاط والحفاظ على موقعه في المنافسة المحلية.

ختام الشهر أمام المقاولون العرب

ويختتم الزمالك ارتباطاته المعلنة في شهر أكتوبر بمواجهة المقاولون العرب يوم 28 أكتوبر ضمن منافسات الدوري المصري، لتشهد الفترة المقبلة ضغطًا كبيرًا في جدول مباريات الفريق، خاصة مع الجمع بين المنافسات المحلية والقارية.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك × زد

7 أكتوبر 2026 – كأس عاصمة مصر

الزمالك × الأهلي

11 أكتوبر 2026 – الدوري المصري

الجيش الرواندي × الزمالك

16 أكتوبر 2026 – دوري أبطال أفريقيا

بترول أسيوط × الزمالك

20 أكتوبر 2026 – الدوري المصري

الزمالك × الجيش الرواندي

24 أكتوبر 2026 – دوري أبطال أفريقيا

الزمالك × المقاولون العرب

28 أكتوبر 2026 – الدوري المصري

ويترقب الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال هذه المواجهات من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار الفني، خاصة أن الفريق سيكون مطالبا بالتعامل مع ضغط المباريات وتلاحم المنافسات في ظل استهداف مواصلة المنافسة محليا والتقدم في مشوار دوري أبطال أفريقيا.