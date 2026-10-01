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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخصين إثر تحطم مروحية إسعاف في كاليفورنيا

مروحية- صورة أرشيفية
مروحية- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر تقل خمسة أشخاص في المياه قبالة ساحل جزيرة كاتالينا في كاليفورنيا مساء الأربعاء.

مصرع 2 وإصابة 2 وفقيد


وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من ركاب المروحية وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث في المياه عن الشخص الخامس.

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس: "لا يزال هذا الموقع نشطاً، حيث تستمر عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل".


وأوضحت الإدارة أنه تم انتشال أربعة أشخاص من المياه، نقل اثنان منهم إلى المستشفى بينما أعلن عن وفاة اثنين آخرين في مكان الحادث.

المروحية مملوكة لشركة إسعاف جوي

وقالت السلطات إن المروحية غرقت في مياه يبلغ عمقها 240 قدماً (73 متراً) قبالة جزيرة كاتالينا التي تقع على بعد نحو 22 ميلاً (35 كيلومتراً) من البر الرئيسي لمقاطعة لوس أنجلوس.

وذكرت قناة KTLA أن المروحية يعتقد أنها مملوكة لشركة REACH Air Medical Services في سكرامنتو بكاليفورنيا.

مسؤولة المقاطعة: مروحية الإخلاء الطبي تحطمت بعد الإقلاع

وقالت جانيس هان المشرفة على المقاطعة في بيان: "لقد تم إبلاغي بأن طائرة هليكوبتر للإخلاء الطبي كانت تغادر جزيرة كاتالينا قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها".

وأضافت هان: "تتواجد فرق الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس ومكتب الشريف وخفر السواحل وإطفاء أفالون في الموقع، عمليات البحث والإنقاذ جارية، وأنا أدعو الله أن يحفظ جميع من كانوا على متن السفينة".

تحطم مروحية كاليفورنيا أمريكا

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