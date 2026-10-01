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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفير تايلاند لـ الإمام الطيب: نقدّر دور ومكانة الأزهر في نشر ثقافة الأخوة والتعايش

شيخ الأزهر وسفير تايلاند
شيخ الأزهر وسفير تايلاند
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير تاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وتايلاند.

3340 طالبا وطالبة من تايلاند يدرسون بمختلف المراحل التعليمية في الأزهر

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بمملكة تايلاند، والتي أسهم الطلاب الوافدون في تعزيزها وتطورها، مشيرًا إلى أنه لدينا 3340 طالبًا وطالبة من تايلاند يدرسون بمختلف المراحل التعليمية في الأزهر الشريف، كما يقدم الأزهر 170 منحة دراسية لأبناء المسلمين في تايلاند لدراسة العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب العلوم التطبيقية والعملية، مثل الطب والهندسة والصيدلة، بجامعة الأزهر، مضيفا أن الأزهر يوفد 19 مبعوثًا أزهريًّا إلى تايلاند لنشر الفكر الوسطي المعتدل، فضلًا عن وجود 142 مدرسة عُودلت شهاداتها بالشهادة الأزهرية، تيسيرًا لالتحاق طلابها بجامعة الأزهر.

المكانة المحورية التي يحظى بها الأزهر

من جهته، أعرب السفير التايلاندي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا تقدير بلاده للمكانة المحورية التي يحظى بها الأزهر الشريف ودوره في نشر ثقافة الأخوة والتعايش والاحترام المتبادل، معربًا عن تقديره لما يقدمه الأزهر من دعم للطلاب التايلانديين الدارسين به.

كما نقل السفير التايلاندي تحيات جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، ملك تايلاند، وقرينته الملكة سوثيدا، وتمنياتهما لفضيلته بدوام الصحة والعافية، والاستمرار في أداء دوره المحوري في ترسيخ ثقافة السلام العالمي والأخوة والتعايش.

3340 طالبا وطالبة من تايلاند يدرسون بمختلف المراحل التعليمية في الأزهر المكانة المحورية التي يحظى بها الأزهر سفير تايلاند شيخ الأزهر

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