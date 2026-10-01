خبير مروري يوضح قيمة التخفيضات التى سيحصل عليها المواطن خلال الترخيص

أوضح اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، قيمة التخفيضات التى سيحصل عليها المواطن خلال الترخيص نتيجة التسجيل التجريبي الذى يتم الآن.

وقال خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن السنة الترخيصية بالنسبة لرخصة القيادة تم تخفيض رسومها بحد أقصى 500 جنيه مصري سواء في التجديد أو استخراج رخصة القيادة لأول مرة.

وأضاف: أما بالنسبة لرخصة التسيير أيا كانت نوع المركبة، أو نوع الساعة اللترية، تم التخفيض بحد أقصى يتراوح ما بين 400 لـ 600 جنيه مصري عن السنة الترخيصية.

وتابع: وبالنسبة للدراجة الآلية فيتراروح التخفيض ما بين 500 لـ 750 جنيها عن السنة الترخيصية.

وعن الدراجة النارية الخفيفة فقال إنه تم التخفيض بمبلغ يتراوح ما بين 500 لـ 700 جنيه عن السنة الترخيصية.

وأكد انه سوف يستفيد من هذه التخفيضات منها كل المواطنين بدون اشتراطات، وسيدفع الشخص في شباك واحد، مما يمنع القيل والقال وأي أمور غير لائقة في أثناء الترخيص، نتيجة أن المبلغ المطلوب سيكون معروفا من خلال اللوحة الإرشادية الموجودة في مدخل وحدات التراخيص، كما أن الدفع سيكون إلكترونيا .