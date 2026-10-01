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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء تطبيق تسهيلات جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية

بدء تطبيق تسهيلات جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية
بدء تطبيق تسهيلات جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية
شيماء جمال

بدأت اليوم تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة لتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية ورخص القيادة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن من بين التسهيلات تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات الفحص والترخيص، بحيث يتم إنهاء المعاملات المالية من خلال شباك واحد.

وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المواطن يمكنه معرفة القيمة المالية المطلوبة من خلال اللوحة الموجودة بمدخل وحدة الفحص، وفقًا لنوع الرخصة التي يرغب في استخراجها أو تجديدها.

وأشار إلى أن سداد جميع المعاملات المالية سيكون إلكترونيًا من خلال نظام واحد، دون الدفع النقدي.

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