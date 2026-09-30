إلغاء إلزام المواطنين بشراء معدات السلامة عند ترخيص السيارات.. خبير يكشف التفاصيل

أشاد اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور ورئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، بالتوجهات الجديدة لتيسير إجراءات ترخيص السيارات والتخفيف من الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن إلغاء إلزام أصحاب السيارات بشراء معدات السلامة الجديدة عند كل عملية ترخيص يستجيب لمطالب المواطنين ويقلل التكلفة عليهم.

وأوضح الضبع، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، أن التوجهات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوفير الوقت والتكلفة، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمنظومة المرورية يأتي ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات.

إلغاء شراء معدات السلامة الجديدة

وأشار إلى أن المواطن لن يكون مطالبًا بشراء معدات سلامة جديدة طالما أن المعدات الموجودة في السيارة صالحة للاستخدام، موضحًا أن الأمر يشمل طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.

ولفت إلى أن بعض هذه المعدات لا ترتبط بصلاحية زمنية ثابتة، وإنما تكون صالحة أو غير صالحة للاستخدام، مؤكدًا أن وجودها بحالة جيدة يكفي لعدم مطالبة المواطن بشراء بدائل جديدة عند الترخيص.

توفير آلاف الجنيهات على المواطنين

وأوضح أن الإجراءات الجديدة يمكن أن توفر على المواطن مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 جنيه كانت قد تُدفع في بعض الحالات لتوفير معدات السلامة المطلوبة عند الترخيص، رغم وجودها بالفعل داخل السيارة.

وأشار إلى أن كثيرًا من السيارات الحديثة أصبحت تُطرح من الأساس مجهزة بوسائل السلامة المطلوبة، وبالتالي لا توجد حاجة إلى شراء معدات جديدة لمجرد إتمام إجراءات الترخيص.

أهمية معدات السلامة رغم إلغاء إلزام شرائها

وأكد الضبع أن عدم إلزام المواطن بشراء معدات جديدة لا يعني الاستغناء عنها، مشددًا على أهمية وجود طفاية حريق ومثلث عاكس وحقيبة إسعافات أولية داخل كل سيارة.

وأوضح أن هذه الأدوات قد تكون ضرورية في حالات الطوارئ والحوادث، وقد تسهم في حماية قائد السيارة والركاب والتعامل مع بعض المواقف لحين وصول المساعدة.

استمرار تطوير منظومة الترخيص

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمنظومة المرورية ليس إجراءً مستحدثًا، وإنما يأتي ضمن خطة تعمل عليها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات للتحول إلى الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات الترخيص.

واختتم بالتأكيد على أن سرعة تنفيذ التوجهات الجديدة تمثل استجابة لمطالب المواطنين، وتستهدف تقليل الإجراءات والتكاليف المرتبطة بترخيص وتجديد السيارات.