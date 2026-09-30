تراجع سعر الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أنهت أسعار الذهب تعاملاتها في السوق المحلية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 على تراجعا طفيفا مدعومة بانخفاض سعر الأوقية عالميا وكذلك سعر الدولار.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، هبوط بقيمة 10 جنيهات في سعر البيع.

أسعار أعيرة الذهب في مصر ختام الأربعاء

تداول سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، عند 6995 جنيهًا للبيع و6950 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 6120 جنيهًا للبيع و6080 جنيهًا للشراء عند الختام مقابل 6130 جنيهًا للبيع و6086 جنيهًا للشراء مع مستهل التعاملات المسائية، أي أنه فقد نحو 10 جنيهات في سعر البيع.

وسجل سعر الذهب عيار 18، 5245 جنيهًا للبيع و5210 جنيهات للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 لنحو 4080 جنيهًا للبيع و4055 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر

وبالنسبة للجنيه الذهب، الذي يعادل 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل 48,960 جنيهًا للبيع و48,640 جنيهًا للشراء، وهو ما يجعله وعاءً ادخاريًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المصريين.

سعر الأونصة محليا

وعلى صعيد الأونصة، سجلت أونصة الذهب محليًا 217545 جنيهًا للبيع و216125 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية في البورصة العالمية

وتراجعت سعر الأوقية في البورصة العالمية لمستوى 4151.27 دولارًا.

سعر الأوقية عالميا

سعر الدولار الصاغة ختام اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدولار الصاغة 52.40 جنيهًا، مقابل 51.95 جنيهًا في البنوك، بفارق يقارب 45 قرشًا.

عوامل تؤثر في سعر المعدن الأصفر محليا

ويتحدد سعر الذهب في مصر بحسب سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار في السوق المحلية، إلى جانب حركة العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

ولا تشمل الأسعار المعلنة المصنعية والدمغة، وقد تختلف من محل لآخر.