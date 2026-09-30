30 مليار جنيه قروض للفلاحين بفائدة 5%.. وزير الزراعة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الدولة في تقديم صور متعددة من الدعم للمزارعين، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن الفلاح وتعزيز قدرته على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى دخله.

آليات تمويل مناسبة تساعد على استمرار العملية الإنتاجية

وقال فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات الموجهة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير آليات تمويل مناسبة تساعد على استمرار العملية الإنتاجية.

وكشف وزير الزراعة عن إتاحة قروض بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه للفلاحين على مدار عامين، من خلال البنك الزراعي المصري، وبسعر فائدة يبلغ 5%.

مساندة المزارعين وتوفير احتياجاتهم

وأوضح أن هذه التمويلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف مساندة المزارعين وتوفير احتياجاتهم التمويلية، بما يساعدهم على تحمل تكاليف العملية الزراعية والاستمرار في الإنتاج.

وأشار فاروق إلى أن دعم الفلاح لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تستهدف تطوير منظومة الزراعة وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن المزارع يمثل عنصرًا أساسيًا في خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.