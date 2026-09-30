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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 9.5 مليون طن.. ونسعى للوصول إلى 20 مليار دولار

وزير الزراعة
وزير الزراعة
محمد البدوي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة رؤية واضحة لتطوير القطاع الزراعي، من خلال العمل على محورين متوازيين يتمثلان في التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب التوسع الرأسي ورفع إنتاجية الأراضي القائمة.

زيادة الإنتاج وتعزيز قدرات مصر

وقال فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ملف الزراعة ضمن أولويات الدولة، مع التركيز على تنفيذ مشروعات قومية تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز قدرات مصر على تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع دعم منظومة التصدير الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت حاليًا 9.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بعائدات القطاع الزراعي إلى نحو 20 مليار دولار، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تطوير البنية التحتية واللوجستية 

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية واللوجستية كان أحد المحاور المهمة التي حظيت باهتمام الدولة، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي وتسهيل عمليات التداول والتصدير وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأكد فاروق أن التوسع في المشروعات الزراعية الجديدة، إلى جانب تطوير منظومة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، يستهدف بناء منظومة متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتزيد من قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

الزراعة وزير الزراعة الصادرات الزراعية

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