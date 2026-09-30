كامل الوزير: ليه نلاقي ناس تزعل إننا بنوصل السكك الحديد إلى قلب سيناء هو إحنا اعتدينا على حد

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم العمل على تطوير ورفع كفاءة شبكة السكك الحديد داخل سيناء.

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى “: ”ليه نلاقي ناس تزعل إننا بنوصل السكك الحديد إلى قلب سيناء هو إحنا اعتدينا على حد".



وتابع كامل الوزير: "إحنا نقوم بتنمية أرض سيناء وهل السكك الحديد بتضرب نار إحنا نقوم بتنمية أرضنا".



وأكمل كامل الوزير: "رمال أرض سيناء طاهرة ويجب ان نقوم ربطها بالوادي ونحن مستمرون في تنمية سيناء وبنعمل مناطق صناعية وسكنية في سيناء".

