كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع يقطع المسافة من القاهرة لمطروح في ساعتين

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع يقطع المسافة من القاهرة لمطروح في ساعتين أو ساعتين ونصف والمسافة من السخنة لمطروح في 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى " ، :" القطار الكهربائي السريع يسير بسرعة 250 كيلومتر في الساعة والقطار الإقليمي الذي يتوقف في المراكز بسرعة 160 كيلومتر في الساعة ".وتابع كامل الوزير :" لدينا خطة محكمة للتطوير ولم تنتهي وهناك توجيه رئاسي برفع كفاءة شبكة السكك الحديد لتحسين مستوى الخدمة وزيادة معدلات نقل الركاب عبر السكك الحديدة".

وأكمل كامل الوزير :" مزيد من العمل لتطوير شبكة السكك الحديد"، مضيفا:" تم العمل على تطوير النقل الحضري داخل المدن ".

ولفت كامل الوزير :" في 2014 كان عندنا خطين لمترو الانفاق وكانوا ينقلوا 1.5 مليون راكب والأن اصبح لدينا 3 خطوط مترو والعمل جار في الخط الرابع للمترو والمونوريل بدأ في العمل ".