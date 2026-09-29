كامل الوزير: لدينا 900 جرار بحالة فنية تتخطى 95 % و 4000 عربة نقل ركاب السكك الحديد تنقل 1.5 مليون راكب يوميا

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه في 2014 كان السكك الحديد بها 700 جرار و3000 عربة نقل ركاب وحالتهم الفنية حوالي 60 % ينقلون 700 الف راكب يوميا .



وقال كامل الوزير في كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين، :" اليوم أصبح لدينا 900 جرار بحالة فنية تتخطى 95 % و 4000 عربة نقل ركاب وتنقل السكك الحديد 1.5 مليون راكب يوميا ومع خطة اتلطوير سوف نصل لـ 2.5 مليون راكب يوميا ".

وأضاف كامل الوزير:" نقل البضائع أصبح وصل لـ10 مليون طن في السنة نتجية تطوير الأسطول ".

وتابع كامل الوزير:" تطوير شبكة السكك الحديد على مستوى الجمهورية وجار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع وبنعمل في وقت واحد على 2000 كيلو متر في وقت واحد في أول يوليو المقبل سيعمل الخط الأول بالركاب في القطار الكهربائي السريع"ز

وأكمل كامل الوزير:" في 2014 كان عندنا 2 خط مترو فقط وأصبح لدينا 3 خطوط مترو والرابع في طريقه للدخول للخدمة والمونوريل يعمل والقطار الكهربائي الخفيف وننقل 3.5 مليون راكب يوميا".