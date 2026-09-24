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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

320 عربة مترو و7 قطارات نوم.. كامل الوزير يتابع مشروعات النقل مع كبرى الشركات العالمية في معرض برلين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

 أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض «إينو ترانس» للنقل في برلين، جولة تفقدية بعدد من أجنحة الشركات العالمية والمحلية المشاركة، والتي ترتبط بتنفيذ مشروعات متنوعة بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مختلف قطاعات النقل، حيث اطلع  الوزير على أحدث ما تقدمه هذه الشركات من حلول وتقنيات متطورة، واستعرض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها ومجالات التعاون المستقبلية.

ففي لقائه  مع بونجبي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم ، بحث  وزير النقل سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة هيونداي العالمية، و تم استعراض آخر مستجدات عدد من المشروعات، من بينها ( أعمال تصنيع وتسليم واختبار 30 وحدة ترام، شاملة قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات - مشروع توطين وتصنيع وتوريد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث، بالتعاون مع تحالف هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك المصرية، حيث تم توريد 6 قطارات للخط الثاني حتى الآن - مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخط نجع حمادي/الأقصر بطول 118 كم وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات. 

وبحث الفريق مهندس كامل الوزير   مع فاليريانو ساشيسيا رئيس مجلس إدارة شركة سالشيف الايطالية  تقدم الأعمال التي تقوم بها شركة ( سالشيف تراك ) للملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف غي اعمال تجديدات السكة لمسافات تصل الى 300 كم بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية خاصة بعد تدعيم الشركة بعدد (30) معدة منها قطار تجديدات كامل ، وإنشاء ورشة للحام بحوش طنطا  حيث تم التأكيد على سرعة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.

كما التقى  وزير النقل  مع خوسيه أنطونيو رئيس مجلس إدارة شركة تالجو  الإسبانية العالمية  حيث أشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية، حيث تم توريد عدد  6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة و تم التأكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

حيث أكد الوزير على أهمية  هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالي من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة، وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية؛ ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.


و عقد الوزير لقاء مع كولومير رئيس مجلس إدارة شركة كولواي  لمتابعة التعاون القائم بين الجانبين في مجال تطوير عربات النوم حيث  سبق وتم ابرام عقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة كولواي  لتطوير عدد 65 عربة نوم ونادي أسباني بمصنع الشركة بورش كوم ابوراضي حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 34 عربة (30 عربة نوم + 4 عربات نادي)  حتى الان وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة العربات كما تم بحث آ خر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير عدد 100 عربة ركاب أسباني والذي سيساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.


وأكد  وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاتها، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، مشددًا على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وسرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة محليًا، تمثل ثوابت أساسية في جميع مشروعات وزارة النقل، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلًا في التصدير، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ المشروعات مع الشركات المنفذة والاستشاريين، وتعمل على إزالة أي معوقات أمام سرعة الإنجاز، بما يضمن تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة ومتميزة تواكب احتياجات المواطنين وتدعم حركة السياحة والتجارة والتنمية الاقتصادية في مصر .

إينو ترانس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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