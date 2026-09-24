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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري نفسي: الاكتئاب قد يحدث دون سبب واضح.. ومشاعر الحزن ليست دائمًا مرتبطة بموقف

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة
منار عبد العظيم

قال الدكتور وليد هندي، الاستشاري النفسي، إن الإصابة بالاكتئاب ليست بالضرورة مرتبطة بوجود سبب واضح أو موقف محدد في حياة الشخص، موضحًا أن الإنسان قد يمر بحالة من الاكتئاب دون أن يتمكن من تحديد السبب المباشر وراء ما يشعر به.

الاكتئاب لا يرتبط دائمًا بسبب مباشر

وأوضح وليد هندي، خلال برنامج “صباح البلد”، أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالحزن أو الضيق وتراجع حالتهم النفسية دون وجود حدث واضح يمكن اعتباره سببًا مباشرًا لهذه المشاعر، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن سبب شعورهم بالاكتئاب رغم عدم تعرضهم لمشكلة واضحة.

وأشار الاستشاري النفسي إلى أن وجود مشاعر سلبية لا يعني بالضرورة أن الشخص قادر على تحديد مصدرها، فقد يشعر الإنسان بتغير في حالته النفسية دون أن يكون هناك موقف واحد واضح يمكن الإشارة إليه باعتباره السبب.

 

لماذا يشعر البعض بالاكتئاب دون سبب؟

وأضاف وليد هندي أن وصف الاكتئاب بأنه جاء «من غير سبب» يعكس أحيانًا عدم قدرة الشخص على تحديد السبب الذي يقف وراء حالته النفسية، وليس بالضرورة أن يكون الشعور بلا أسباب على الإطلاق.

وأكد أن الحالة النفسية للإنسان قد تكون معقدة، وقد لا يستطيع الشخص نفسه تفسير التغير الذي طرأ على مشاعره أو حالته النفسية بشكل واضح.

 

الاكتئاب الاكتئاب من غير سبب الإصابة بالاكتئاب

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