محافظ الشرقية يُصدر 20 قرارًا تأديبيًا بحق 38 من العاملين المقصرين بالمراكز والمدن

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 20 قرارًا تأديبيًا بحق 38 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت القرارات مجازاة (٣٨) من العاملين بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد وههيا وكفر صقر والقرين ، والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

شدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.